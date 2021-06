Pnnr: protesta Fdi in Senato, 'su 'Fondone' maggioranza cincischia perchè litiga'

Roma, 15 giu (Adnkronos) – "E' inaccettabile che si cincischi e non si sappia se domani ci sarà o no in aula questo importante provvedimento". Isabella Rauti ha manifestato in aula al Senato la posizione critica di Fratelli d'Italia sulle scelte fatte dalla capigruppo di palazzo Madama sul calendario dei lavori.

"Per domani c'è una incertezza clamorosa sul Fondo complementare al Pnnr, il 'Fondone' -ha spiegato Rauti-. Perchè ci troviamo in questa situazione? Non per la quantità di emendamenti, sono circa 166, di cui 15 di FdI e tutti migliorativi al Supebonus. Ma la maggioranza così composita non trova una quadra su tutti gli emendamenti che ha presentato a se stesa, il solito. L'avversità è interna alla maggioranza. FdI ha votato contro e chiede che la commissione inizi a lavorare sugli emendamenti".