Pnnr: Schlein, 'basta retorica, non è problema ma grande occasione'

Roma, 20 apr (Adnkronos) - "faccio una proposta, uscite dalla solita retorica, parliamo del Pnnr non come un problema ma come una grande occasione. Noi tifiamo per l'Italia, non stiamo seduti ad aspettare ritardi e fallimenti, vogliamo fare la nostra parte per contribuire ad una sfida cruc...

Roma, 20 apr (Adnkronos) – "faccio una proposta, uscite dalla solita retorica, parliamo del Pnnr non come un problema ma come una grande occasione. Noi tifiamo per l'Italia, non stiamo seduti ad aspettare ritardi e fallimenti, vogliamo fare la nostra parte per contribuire ad una sfida cruciale per il Paese. Pretendiamo chiarezza e trasparenza". Lo ha detto Elly Schlein alla Camera.