Pnnr: Schlein, 'giusto dire che serve scatto da Formula 1, governo chiarisca'

Roma, 23 giu (Adnkronos) – "Ho apprezzato la relazione del presidente Di Stefano, mi è piaciuta la metafora sullo scatto da Formula 1 sul Pnnr, per noi una occasione irripetibile, non può andare sprecata. Stiamo insistendo molto sull'attuazione, sui ritardi. E' una partita per il Paese, l'opposizione è disposta a dare una mano ma il governo chiarisca sulle modifiche". Lo ha detto Elly Schlein all'incontro di Confindustria giovani.