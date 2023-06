Pnnr: Schlein, 'governo infantile nell'addossare colpe sempre ad altri'**

Roma, 20 giu (Adnkronos) – "Avete ottenuto un effetto annuncio negativo devastate" con "il tentativo infantile di addossare come sempre le colpe ad altri, ai governi precedenti, al destino cinico e baro. Ci avete provato anche con la Corte dei conti ma dite la verità, o è un capro espiatorio per costituire un alibi sull'incapacità di mettere in campo questi investimenti". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera.