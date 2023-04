Pnnr: Schlein, 'no al Dl ma vigileremo su attuazione piano, saremo utili al Paese'**

**Pnnr: Schlein, 'no al Dl ma vigileremo su attuazione piano, saremo uti...

**Pnnr: Schlein, 'no al Dl ma vigileremo su attuazione piano, saremo uti...

**Pnnr: Schlein, 'no al Dl ma vigileremo su attuazione piano, saremo uti...

Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Cerchiamo di non far perdere questa occasione di riscatto all'Italia, si è perso troppo tempo. Voteremo contro il decreto ma continueremo a esserci e a spronarvi a non perdere di vista l'attuaizione del piano e contribuire alla sua realizzazione prat...