Pnnr: Schlein, 'resa maggioranza prepara terreno per scaricabarile?'

Roma, 20 apr (Adnkronos) – "Non capisco questo atteggiamento di resa, qualcuno che annuncia anche che alcuni obiettivi non saranno realizzabili, addirittura di restituire risorse, quasi che questa maggioranza campionessa di scaricabarile stesse preparando il terreno per dire che è colpa di altri. Ma non funziona". Lo ha detto Elly Schlein alla Camera.