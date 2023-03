Pnnr: Tinagli (Pd), 'troppi errori, paghiamo linea confusa del governo'

Roma, 29 mar (Adnkronos) – "Sulla riforma della concorrenza ci giochiamo il Pnrr, il piano è in stallo ed è una facile scappatoia dare la colpa al governo precedente. Tutte le scadenze erano state rispettate da Draghi, poi l’attuale esecutivo ha cominciato a parlare di modifiche e di rinvii, senza nemmeno spiegare come". Lo dice l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della Commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles, al 'Foglio'.

"Mi ha sorpreso la decisione di modificare la governance. Capisco che sia un problema gestire alcuni processi e che esista una volontà di controllo non tecnico, ma politico. Tuttavia ciò ha generato ritardi e confusione. E lo stiamo pagando. Perdere poi mesi per discutere su un possibile rinvio, è stato un errore”, prosegue.

Per quanto riguarda il Mes, spiega l’eurodeputata, "c’è una confusione tra ratifica e ricorso: approvare il Mes non significa chiederne l’intervento". Il punto, secondo Tinagli, sembrano essere i rapporti interni alla maggioranza: "Non so se Meloni abbia intenzioni diverse o magari un atteggiamento più prudente e realistico, ma se lei volesse potrebbe approvare il Mes. Oggi ha forza politica sufficiente per agire in modo chiaro. Se non lo fa è perché evidentemente si rende conto dei problemi che ha con Matteo Salvini; è difficile per la Lega rimangiarsi la violenta campagna condotta contro il Mes".