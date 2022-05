Pnrr, AIPI presenta 2° Stati Generali del Patrimonio industriale

Roma, 23 mag. (askanews) – Dal 9 all’11 giugno, a Roma e a Tivoli, si svolgerà la seconda edizione degli Stati Generali del Patrimonio industriale, organizzata da AIPAI – Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale – che da 25 anni promuove la cultura di questo grande patrimonio archeologico tutelandone i valori. E indirizzata a studiosi, operatori del settore, architetti, ingegneri, urbanisti, economisti, alle associazioni territoriali e di quartiere e a chiunque possa apportare conoscenze, idee, progettualità per il mantenimento e recupero di questo patrimonio.

Come spiega il Presidente AIPAI Edoardo Currà. “Gli Stati generali sono u unicum nazionali e internazionali perché racchiudono un format, metting di tutti operatori del settore, un congresso di studiosi, e l’opportunità di esporre buone pratiche, strategie, processi in atto sui siti dismessi o ancora in uso della produzione”.