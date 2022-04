Pnrr: al via Cdm, su tavolo dl per snellire procedure e norme anti-evasione

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – E' iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri sul cosiddetto decreto Pnrr 2, con misure per snellire alcune procedure legate alla messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e mettere in salvo il 'tesoretto' di 191,5 miliardi dote del Next Generation Eu.

Tra le norme che il Cdm è chiamato ad approvare ci sono anche quelle 'anti-evasione', in particolare la misura sul Pos, il dispositivo elettronico che consente di utilizzare le carte di pagamento.

L'obbligo per esercenti e professionisti in realtà esiste dal 2014, ma non la multa. Che avrebbe dovuto diventare realtà dal 1 gennaio 2023 -come deciso dal Parlamento col primo decreto Pnrr approvato lo scorso dicembre- una data che dovrebbe tuttavia essere anticipata al prossimo 30 giugno, stando almeno alla bozza all'esame del Cdm.

Il dl introduce anche nuove norme per l'assunzione dei dipendenti delle Pa, compresa l'introduzione di regole per l'uso dei social nel Codice di comportamento della Pubblica amministrazione. Non dovrebbe tenersi la conferenza stampa del premier Mario Draghi.