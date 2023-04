Pnrr: Alfieri, 'governo inadeguato e confuso, venga in aula a chiarire'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “Dal governo ancora notizie confuse e misure insoddisfacenti sul Pnrr. Oltre al clamoroso ritardo con cui il governo sta affrontando un tema cruciale per il futuro del Paese, ancora non si conoscono appieno i progetti da rivedere, in particolare nel caso di Repower ...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Dal governo ancora notizie confuse e misure insoddisfacenti sul Pnrr. Oltre al clamoroso ritardo con cui il governo sta affrontando un tema cruciale per il futuro del Paese, ancora non si conoscono appieno i progetti da rivedere, in particolare nel caso di Repower Eu per il quale mancano poche settimane alla scadenza. in ballo ci sono circa 2,7 miliardi sui quali l’esecutivo non sta dando alcuna risposta nonostante le continue sollecitazione delle opposizioni, che peraltro non sono state coinvolte". Cosi in una nota Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr nella segreteria del Pd.

"Il Pd chiede urgenti spiegazioni, soprattutto pretende trasparenza e chiarezza. il Governo venga in Aula a chiarire cosa intende fare degli oltre 180 miliardi ottenuti dai precedenti governi. L’esecutivo Meloni sta accumulando ritardi su ritardi.. Conosciamo la complessità di gestire un piano strategico, ma ormai sono al lavoro da sei mesi e hanno rallentato l’iter delle riforme, faticando a mantenere impegni e a centrare gli obiettivi. Rischiano di perdere una grande occasione”.