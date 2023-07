Pnrr: Alfieri, 'governo non all’altezza del compito'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “L’esito della cabina di regia sul Pnrr convocata dal ministro Fitto conferma che tutte le nostre preoccupazioni e le nostre denunce erano più che fondate. Emerge con chiarezza che siamo di fronte ad un governo in difficoltà, costretto a rinunciare a 500 milioni perché non in grado di centrare gli obiettivi della terza rata". Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr per il Pd.

"E ancora di più crescono le nostre preoccupazioni in vista della quarta rata, visto che il governo ha già ammesso di non essere in grado di centrare 10 sei 27 obiettivi. Per questo è molto grave che il ministro Fitto, audito ieri nelle commissioni congiunte di Camera e Senato, non abbia sentito la necessità e il dovere di condividere queste notizie con il Parlamento. È del tutto evidente che il governo Meloni non è all’altezza di gestire e realizzare il più grande progetto di sviluppo e di trasformazione del nostro Paese”.