Pnrr: Alfieri (Pd), 'anche destra è d'accordo, governo non tagli progetti periferie'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Quello che è accaduto a Napoli è molto significativo. I partiti della destra, quelli che in Parlamento sostengono il governo Meloni, hanno sottoscritto e votato a Napoli, in consiglio comunale, una mozione contro il definanziamento dei progetti del Pnrr che riguardavano Scampia e la periferia di Napoli. È evidente quello che sosteniamo da tempo: le scelte del governo stanno scaricando sui comuni il compito di trovare risorse, che non ci sono, per finanziare progetti già avviati. È una cosa inaccettabile che rischia di mettere in ginocchio tante amministrazioni, soprattutto del nostro Mezzogiorno, compromettendo tra l’altro progetti di messa in sicurezza del territorio e di rigenerazione urbana significativi. Per questo ribadiamo il nostro appello al governo: si fermi, non tagli i progetti per le periferie, e coinvolga gli enti locali". Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr per il Pd.