Pnrr: Alfieri (Pd), 'anche Regioni condividono nostri timori'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – "Al di là della sottolineatura sul ritardo della comunicazione del governo, dalle parole di Fedriga emerge chiaro il timore che ci siano progetti che, già finanziati e partiti, rischiano di rimanere in sospeso. Il governo afferma che saranno utilizzate le risorse dei Fondi di coesione per coprire i progetti definanziati. Ma il tema ora è come rapportarsi con chi stava portando avanti questi progetti. È evidente che questo governo sta mettendo a rischio la realizzazione del più grande progetto di riconversione e transizione del nostro Paese. Dopo quanto affermato da molti sindaci è chiaro che anche le amministrazioni regionali sono preoccupate da una gestione del Pnrr sbagliata e pasticciata che rischia di scaricare sugli enti locali i costi degli errori del governo". Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr del Pd.