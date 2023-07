Pnrr: Ambrosi (Fdi), 'critiche opposizioni strumentali'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "Le critiche dell’opposizione sul Pnrr sono sempre strumentali e mai di merito. Dove sono i dati sui presunti ritardi tanto sbandierati dalle opposizioni? Le proposte di modifica a dieci obiettivi della quarta rata del Pnrr che il governo intende apportare metteranno al sicuro tutto il lavoro svolto finora sul Pnrr". Così Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d'Italia. "La cabina di regia di oggi – spiega -, approvando le modifiche necessarie, vuole infatti rendere attuabile e realmente fruibile il Next Generation Eu. Già entro stasera verranno tutte consegnate alla Commissione europea".

"Siamo uno dei pochi Paesi concentrato sulla quarta rata, forse il primo che sta per presentare la richiesta di pagamento. Il ministro Fitto, inoltre, riferirà in Parlamento il 18 luglio la relazione semestrale, dando precise e puntuali risposte sul Pnrr. L’esecutivo Meloni ci mette davvero la faccia, è costantemente presente in Aula ed è trasparente nei confronti del Parlamento e dei cittadini", conclude Ambrosi.