Pnrr: Appendino (M5s), 'governo non tappa il buco e ne apre un altro'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "La vera tragedia contabile è quella causata dal governo Meloni nel Pnrr. L'M5S lo aveva denunciato immediatamente, perché era più che prevedibile l'insostenibilità delle promesse del ministro Fitto, a meno di non voler credere ai giochi di prestigio contabili. Il definanziamento da 16 miliardi di alcuni progetti del Piano, tra cui 6 miliardi per contrastare il degrado sociale e riqualificare le periferie, non verrà integralmente sostituito da altre risorse, come il Fondo di coesione sbandierato dal ministro Fitto. Prima, infatti, uno studio della Svimez ha certificato che in tal senso si potrebbero al massimo recuperare 8 miliardi. Poi l’Anci, l’associazione dei comuni, ha fatto notare che recuperare 8 miliardi dal Fondo di coesione significa comunque sottrarli a uno strumento che ha un preciso vincolo di destinazione delle sue risorse, a partire da quello territoriale. Insomma, l’esecutivo non potrà tappare il buco creato nel Pnrr ma riuscirà solo, incredibilmente, ad aprirne un altro. Un modo di procedere dilettantesco e inquietante". Lo comunica in una nota Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 stelle e componente della commissione Attività produttive della Camera.