Pnrr: Ascani, 'governo rischia di vanificare la più importante azione di rilancio del Paese'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Il governo Meloni sta correndo il concreto rischio di vanificare la più importante occasione di rilancio del Paese: il Pnrr. Il ministro Fitto ha comunicato la cancellazione di progetti previsti in molti comuni senza specificare se e come verranno coperti con altre risorse. Il governo Meloni nega quindi l'evidenza: sul Pnrr è il caos. Anche oggi in Parlamento abbiamo assistito al solito copione di parole astratte. Rate saltate, tagli ai progetti dei Comuni e delle Regioni: una somma totale pari a 16 miliardi di euro. Ma il fatto più grave è che il ministro Fitto non è riuscito a spiegare al Parlamento le motivazioni delle modifiche introdotte al Pnrr presentate alla Commissione. Tagli ai fondi destinati agli asili, alle residenze universitarie, alla medicina del territorio e alla transizione ecologica, tutto senza alcuna spiegazione. Tutti progetti fondamentali per ammodernare il nostro Paese e migliorare i servizi ai cittadini. La destra dimostra ancora una volta totale approssimazione e lascia soli di nuovo gli enti Locali che giustamente chiedono chiarezza”. Così interviene la Vice presidente della Camera e deputata Pd, Anna Ascani, sul dibattito sul Pnrr dopo le comunicazioni del ministro Raffaele Fitto.