Pnrr: Barelli (Fi), 'terza rata arriverà, spenderemo tutti i soldi'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "A oggi solo tre Paesi hanno chiesto il saldo della terza rata del Pnrr: Italia, Spagna e Grecia. Gli altri Paesi non sono pervenuti. La terza rata arriverà quanto prima, mentre la quarta sarà soggetta alla revisione di alcuni progetti dei quali il governo sta discutendo con l’autorità comunitaria". Lo ha detto Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, su Sky Tg24. "Una rimodulazione di alcuni progetti del Pnrr va fatta perché non tutti quelli presentati dal governo precedente possono essere realizzati entro il 2026, come invece impone l’Europa. Noi siamo il Paese europeo cha ha richiesto la maggior quantità di fondi del Pnrr e li utilizzeremo al meglio nell’interesse dei cittadini e del Paese", ha concluso il deputato forzista.