Pnrr: Bassoli (Hpe Italia), 'digitalizzazione centrale, ma serve nuovo approccio'**

Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – "Il Pnrr è un’opportunità storica per il Paese, abbiamo la responsabilità di usarla in modo strategico così da generare un effetto duraturo sull’economia. La trasformazione digitale costituisce un elemento centrale del piano, il motore della ripresa economica, ma per esprimere appieno il potenziale di crescita che la digitalizzazione può garantire, è necessario un nuovo approccio".

Lo ha detto all'Adnkronos Claudio Bassoli, presidente e amministratore delegato di Hewlett-Packard Italia, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Per Bassoli, il nuovo approccio dovrebbe rendere le soluzioni digitali più facilmente accessibili e adattabili alle esigenze di organizzazioni di ogni dimensione e settore, sia pubbliche che private: "Il 'Cloud che viene da te', basato sul concetto di 'everything-as-a-service everywhere' e ideato su modelli di economia circolare, è il nostro modello di cloud che risponde a questo bisogno -spiega Bassoli-.

I benefici del 'Cloud che viene da te' per il Paese sono concreti, in termini di riduzione dei costi, di consumi, di competitività, di sostenibilità, resilienza e di sicurezza".