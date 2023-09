Pnrr: Benigni (Fi), 'ok a modifiche a quarta rata successo governo'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Mentre a sinistra si continua a tifare contro il Paese, il governo raggiunge un nuovo successo. L'approvazione delle modifiche della quarta rata del Pnrr da parte della Commissione europea conferma lo straordinario lavoro dell’esecutivo, che sta proseguendo sulla strada giusta, con una interlocuzione continua e positiva con l’Europa e dimostrando di essere credibile e autorevole". Così in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e coordinatore nazionale del movimento giovanile azzurro.

"Alle modifiche che interessano dieci dei 27 obiettivi originari associati alla quarta rata del Pnrr – prosegue – si è aggiunto un altro traguardo, importantissimo in questo momento, relativo al potenziamento dell'offerta di alloggi per gli studenti universitari". "Le chiacchiere e le polemiche non ci interessano. L’obiettivo è dare una risposta ai reali bisogni dei cittadini e il governo, anche in questa occasione, ha dimostrato di saperlo fare", conclude Benigni.