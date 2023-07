Pnrr: Boccia, 'Fitto ammette che quarta rata non è più certa, venga in Aula Meloni'**

**Pnrr: Boccia, 'Fitto ammette che quarta rata non è più c...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – Sul Pnrr "il ministro Fitto dice che modifica dieci interventi, senza dirci quali, ma sta ammettendo quanto le opposizioni avevano denunciato: che la quarta rata non è più certa, e se c'è arriva in ritardo. Chiediamo che venga il premier Meloni a riferire in Aula, siamo nella condizione di partenza, e oggi prendiamo atto che la quarta rata non c'è o arriva in ritardo". Lo ha detto Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd, intervenendo in Aula, al Senato.