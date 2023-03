Pnrr: Boccia, 'governo mette a rischio risorse decisive per il Paese'**

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “L’Europa continua a bacchettare il nostro Paese sui ritardi e sul rispetto degli impegni che l’Italia dovrebbe mantenere per l’attuazione del Pnrr. Intanto il governo presenta un nuovo codice appalti che rischia di essere un colpo mortale per la m...

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “L’Europa continua a bacchettare il nostro Paese sui ritardi e sul rispetto degli impegni che l’Italia dovrebbe mantenere per l’attuazione del Pnrr. Intanto il governo presenta un nuovo codice appalti che rischia di essere un colpo mortale per la messa a terra dei progetti". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"E domani in Senato cominciamo le votazioni del decreto e siamo in attesa di capire quali modifiche il governo Meloni intende presentare. Siamo di fronte ad una situazione surreale. Chiediamo che sul PNRR si faccia chiarezza in Parlamento: non è possibile che questo governo metta a rischio risorse decisive per il futuro del nostro Paese”.