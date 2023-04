Pnrr: Boccia, 'governo non dice verità, serve chiarezza'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Sul Pnrr il governo nasconde i numeri al Paese e non dice la verità. Lo incalzeremo in Parlamento in queste ore perché pretendiamo che dica con chiarezza quali sono le risorse che stanzia, soprattutto per le aree del Paese in maggiore difficoltà...

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "Sul Pnrr il governo nasconde i numeri al Paese e non dice la verità. Lo incalzeremo in Parlamento in queste ore perché pretendiamo che dica con chiarezza quali sono le risorse che stanzia, soprattutto per le aree del Paese in maggiore difficoltà”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in una dichiarazione ai tg.