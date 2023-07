Pnrr: Boccia, 'persi 500 ml, governo incapace'**

Roma, 20 lug. (Adnkronos) - “L’esito della cabina di regia sul Pnrr conferma in pieno le nostre preoccupazioni: questo governo non è in grado di gestire il più grande progetto di rinascita e sviluppo del nostro Paese". Così il presidente dei senatori del Pd, Fra...

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “L’esito della cabina di regia sul Pnrr conferma in pieno le nostre preoccupazioni: questo governo non è in grado di gestire il più grande progetto di rinascita e sviluppo del nostro Paese". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

"Da oggi è ufficiale che siamo costretti a rinunciare a 500 milioni della terza rata. Cosa succederà quando dovremo riscuotere la quarta, per la quale il governo ha già ammesso di non essere in grado di centrare quasi la metà dei progetti? Il ministro Fitto è venuto più volte in commissione a cercare di rassicurare il Parlamento e a dirci che era tutto a posto. Ma da oggi è certificato che questo governo non è all’altezza di garantire al nostro Paese le risorse che l’Europa ci aveva promesso”.