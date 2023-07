Pnrr: Bonafè (Pd), 'mancano 35 mld, governo ha mentito per mesi Meloni faccia chiarezza'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "In questi mesi il governo ha ripetutamente e deliberatamente mentito sull’attuazione del Pnrr, nascondendo problemi e ritardi che ora stanno emergendo in tutta la loro gravità. Con il Piano è in gioco la crescita sociale, economica e occupazional...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "In questi mesi il governo ha ripetutamente e deliberatamente mentito sull’attuazione del Pnrr, nascondendo problemi e ritardi che ora stanno emergendo in tutta la loro gravità. Con il Piano è in gioco la crescita sociale, economica e occupazionale del nostro Paese e un aumento del Pil, da qui al 2030, stimato dal Fondo monetario internazionale superiore al 10 per cento. Per colpa dell’irresponsabilità e dell’incapacità di questa destra l’Italia sta perdendo 35 miliardi di euro previsti dalla terza e quarta rata. La premier Meloni ha il dovere di fare immediatamente chiarezza". Così in una nota Simona Bonafè, vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati.