Pnrr: Bonelli (Avs), 'rischio figuraccia storica in Europa, subito Meloni in Parlamento'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “L’Italia sta per fare una figuraccia storica in Europa, saltando la quarta rata del Pnrr. Nonostante le nostre numerose sollecitazioni. Ma la maggioranza spreca il suo tempo ad attaccare i magistrati, a difendere i suoi esponenti di partito e di governo sotto inchiesta mentre l’Italia sta perdendo risorse importanti per il futuro del paese, con gravi problemi per le imprese e le famiglie. Non si governa con la propaganda come fa Giorgia Meloni. Si preveda subito un’informativa del governo con Meloni in parlamento sul Pnrr”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.