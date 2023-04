Pnrr: Bonelli, 'caos maggioranza, Meloni faccia chiarezza'

Roma, 3 apr. (Adnkronos) - “È doveroso che la presidente Meloni faccia chiarezza nella sua maggioranza che sembra andare sempre più allo sbaraglio. Sul Pnrr prima accusa l’opposizione scaricando le responsabilità, poi omette di dire, come sempre fa, che prima il suo ...

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “È doveroso che la presidente Meloni faccia chiarezza nella sua maggioranza che sembra andare sempre più allo sbaraglio. Sul Pnrr prima accusa l’opposizione scaricando le responsabilità, poi omette di dire, come sempre fa, che prima il suo ministro Fitto, ora la Lega chiedono di rinunciare ai fondi del Pnrr. A questo punto c’è da chiedersi perché l’Europa dovrebbe elargire fondi europei per il ponte di Salvini. Alla luce delle ultime ore a dir poco deliranti possiamo solo dire che questo Governo sta portando l’Italia definitivamente a perdere qualsivoglia tipo di credibilità all’estero e purtroppo non resta che constatare il dato di fatto: sono degli incapaci”. Così Angelo Bonelli co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.