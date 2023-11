Pnrr: Bonelli, 'gestione indecente, 0% fondi spesi su transizione verde, 0,27% su sanità'

Roma, 9 nov. – (Adnkronos) – “Nel drammatico silenzio di questo governo si dimostra la totale inadeguatezza di Giorgia Meloni ad affrontare la grande sfida del Pnrr e il giudizio impietoso arriva proprio dalla Corte dei conti. Solo nella missione 1, relativa alla Rivoluzione verde e transizione ecologica su quasi 18 miliardi di euro il 90% dei fondi non è stato speso. In un momento come questo nel quale la crisi climatica sta dimostrando con una serie di eventi estremi la necessità di intervenire proprio nel settore della transizione ecologica è semplicemente inaccettabile e inaudito, che si sia speso solo il 10% dei fondi disponibili”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Ma se poi andiamo nel dettaglio – continua – vediamo che gli investimenti nell'agrovoltaico, nelle rinnovabili, per le comunità energetiche, sulle smart grid, sul teleriscaldamento e sugli investimenti in fognatura e depurazione si sono spesi zero euro. Ed è scandaloso che, dopo i tagli alla sanità in manovra, della voce ‘Verso un ospedale sicuro e sostenibile’ siano stati spesi solo 4 milioni su un totale di 1,6 miliardi di euro: pari allo 0,27%!”.

“Quella del Pnrr è una gestione indecente da parte del Governo Meloni che grida tanto all'efficienza e al raggiungimento di obiettivi, ma l'unico raggiunto è proprio quello di non essere stati in grado di spendere queste risorse", conclude.