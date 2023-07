Pnrr: Bonelli, 'governo dei no cancella 15,9 miliardi destinati all'emergenza climatica'

Pnrr: Bonelli, 'governo dei no cancella 15,9 miliardi destinati all'...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – "È veramente sconcertante assistere a come questo governo dei no continui a non agire di fronte alla crisi climatica, a fare la stessa politica di sempre, quella del non fare, dello spreco, del ritardo. Dal Pnrr spariscono misure cruciali per contrastare l’emergenza climatica: 15,9 miliardi di euro che dovevano essere destinati alla gestione del rischio di alluvione e del dissesto idrogeologico, alla valorizzazione del territorio, all'efficienza energetica, alla rigenerazione urbana, all'utilizzo dell'idrogeno nei settori più inquinanti, al verde urbano ed extraurbano. È una mancanza di rispetto verso i cittadini italiani ed europei che hanno finanziato con le loro tasse il Pnrr”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, che prosegue: "Siamo in un momento critico della nostra storia, fronteggiando una crisi climatica senza precedenti, e ogni euro investito nelle misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico è un euro investito nel nostro futuro. Cancellare questi interventi è un duro colpo alla transizione ecologica".

"Quello che è capitato in sorte all’Italia è un governo di incapaci, in grado solo di negare i cambiamenti climatici per difendere gli interessi degli inquinatori del clima. Ne è riprova il comportamento della presidente Meloni che, ieri, senza mai nominare la crisi climatica, ha parlato dell’urgenza per l’Italia di avere un piano contro il dissesto idrogeologico. Oggi arriva il suo piano: dirottare su altro i fondi destinati al dissesto idrogeologico. È un governo che ha scelto la strada del regresso anziché quella dell'innovazione e del rispetto per l'ambiente", conclude Bonelli.