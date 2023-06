Pnrr: Bonelli scrive a Fontana, 'intervenga presso governo a tutela ruolo Parlamento'

Roma, 9 giu. – (Adnkronos) – “La riformulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del Governo sta avvenendo senza informare il Parlamento e, soprattutto, senza un suo voto. È inaccettabile che i parlamentari debbano apprendere dalle notizie giornalistiche le decisioni del governo, come ad esempio lo spostamento di fondi da un capitolo all'altro e la rinuncia a 6 miliardi di euro per le ferrovie. Pertanto ho scritto al presidente della Camera Fontana affinché intervenga presso il governo: le prerogative del Parlamento devono essere tutelate. La rimodulazione del PNRR deve passare attraverso un voto del Parlamento, in modo che sia possibile valutare attentamente ogni decisione del governo, scheda per scheda”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli, annunciando di aver scritto una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana.