Pnrr: Borghi (Az-Iv), 'Fitto fa gioco 3 carte, per Paese saldo è -16 mld'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Il gioco delle tre carte che il ministro Fitto fa ogni volta è a saldo negativo. Ha un bel dire che hanno spostato 16 miliardi di interventi dal Pnrr al fondo Fsc e ai fondi strutturali, ma il saldo per il Paese è -16. E lasciamo pure i comuni nell'incertezza". Lo afferma il capogruppo di Azione-Italia viva al Senato, Enrico Borghi, a Coffee Break su La7.

"Il Pnrr – spiega l'esponente renziano – non è l'albero della cuccagna, nel quale vince chi è più abile ad arrivare in cima al palo, senza acchiappare il vero premio, che sono le riforme. Da parte di qualcuno della maggioranza c'è l'attacco alla cattiva Europa che non ci mette nelle condizioni di affrontarle, ma la verità è che il governo non è in grado di fare le riforme".