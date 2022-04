Pnrr: bozza dl, arrivano regole per uso social in codice comportamento Pa

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Nel codice di comportamento per i dipendenti della Pubblica amministrazione saranno inserite anche le regole per l'uso dei social, dunque Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, solo per citarne alcuni. E' quanto prevede il decreto Pnrr 2 oggi all'esame del Cdm.

"Il codice contiene – si legge all'articolo 4 della bozza del dl – una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione".