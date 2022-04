Pnrr: bozza dl, misure per potenziare monitoraggio superbonus al 110%

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Un potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus con il coinvolgimento dell'Enea. È quanto prevede la bozza del dl Pnrr 2 atteso oggi in Cdm.

"Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", si legge nel testo, per quanto riguarda "Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati".

L'Enea elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali". Inoltre "al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Enea modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del Direttore generale".