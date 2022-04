Pnrr: bozza dl, nasce Cts su efficienza giustizia e durata ragionevole processo

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – All'articolo 36 del decreto Pnrr 2 atteso oggi in Cdm sono contenute "misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria", nonché "del Comitato tecnico – scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria".

I due organismi, si legge nella bozza del dl, si occuperanno della "consulenza" e del "supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario".