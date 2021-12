Pnrr, Calamai: far sentire voce delle donne nella sanità

Roma, 7 dic. (askanews) – “Il piano del Pnrr, affrontato dal punto di vista delle donne, con un obiettivo fondamentale: far sentire la voce delle donne che operano e vivono concretamente nel mondo della sanità. Anche perché, dal momento che si deve colmare un gap che riguarda il genere femminile, è giusto che anche loro parlino ed entrino nel merito di questo importante momento, che riguarda un cambiamento epocale della sanità italiana, legato al Pnrr come forma di investimenti ma anche come tarsformazione e rivisitazione del nostro sistema”.

È quanto afferma Monica Calamai, direttrice Ausl Ferrara e coordinatrice della Community delle Donne protagoniste in sanità , a margine della presentazione delle proposte sul Pnrr, inserite nella “Proposta di futuro della sanità italiana”, illustrata lunedì 6 dicembre nel corso di un convegno al Senato.

“Le donne fanno quindi sentire la loro voce su quelli che sono i temi fondamentali, che vanno dal digitale al green, piuttosto che sulle reti, una nuova governance, la formazione e la ricerca e anche su come l universo femminile deve essere presente all interno del mondo socio-sanitario.

Queste sono le proposte, su cui poi entreremo nel dettaglio – ha sottolineato Calamai – per dare il nostro contributo ed essere incisive”.