Pnrr: Calandrini (Fdi), 'ok alla quarta rata: un ottimo risultato del governo'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Il governo Meloni ottiene un’altra importante vittoria: l’ok del Consiglio Ue alle modifiche della quarta rata del Pnrr. L’aveva spiegato Giorgia Meloni che a ogni step ci sarebbero state polemiche e previsioni catastrofiche da parte dell’opposizione. Invece il governo continua a lavorare per rendere il Pnrr migliore e attuabile per utilizzare tutte le risorse destinate all’Italia. L’azione del governo è efficace e continuerà su questa strada per raggiungere sempre nuovi obiettivi. Non solo l’Italia è di nuovo protagonista in Europa, ma l’Europa si fida di questo governo trovando punti di contatto non soltanto sulla gestione delle risorse del Pnrr, ma anche per altre questioni come quella migratoria. Insomma, non siamo affatto isolati, al contrario e, grazie al lavoro indefesso di questo primo anno di governo, tanti risultati sono già stati raggiunti". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.