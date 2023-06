Pnrr: Calenda, 'politici che non hanno mai gestito nulla e non lo sanno fare'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Perché non riusciamo a spendere i soldi del Pnrr, a mettere a posto la sanità, a far funzionare la scuola, ad aumentare i posti negli Its e in generale far funzionare il pubblico? Per la sola e unica ragione che abbiamo politici che non hanno mai gestit...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Perché non riusciamo a spendere i soldi del Pnrr, a mettere a posto la sanità, a far funzionare la scuola, ad aumentare i posti negli Its e in generale far funzionare il pubblico? Per la sola e unica ragione che abbiamo politici che non hanno mai gestito nulla e non lo sanno fare. Fine. Giratela come volete ma questo è il problema dell’Italia". Così Carlo Calenda su Fb.

"E viene nascosto da una produzione eccessiva di norme, un uso improprio di bonus e un ricorso costante alla polemica politica su qualsiasi fesseria (vedi Corte dei Conti) come arma di distrazione di massa. Sono trent’anni che andiamo avanti così. E siamo finiti al penultimo posto per risultati di preparazione dei giovani in Ue e con 40 miliardi spesi per curarsi. Di questo dovremmo ossessivamente parlare. Questo è il vero rischio democratico. Ma la sinistra parla di green in modo generico, di diritti in modo semplicistico e di fascismo ogni secondo".

"Per questo il Pd avrebbe avuto bisogno di un vertice composto dai tanti bravi amministratori che pure ha. La capacità amministrativa e la vicinanza ai bisogni delle persone sono l’essenza di una politica riformista. Azione ha l’obiettivo, dalla sua fondazione, di diventare il luogo dove pragmatismo e idealismo si uniscono per produrre finalmente una politica che vada oltre al rumore e determini un cambiamento verso una società giusta".