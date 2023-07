Pnrr: Castellone, 'giri parole Fitto non riescono a nascondere ritardi governo'

Roma, 11 lug. - (Adnkronos) - “La cruda realtà è che il ministro Fitto, per l’ennesima volta senza la premier Meloni al suo fianco, con tanto di conferenza stampa non è stato in grado di fornire uno straccio di dato o garanzia sui tempi di incasso della terza rata de...

Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – “La cruda realtà è che il ministro Fitto, per l’ennesima volta senza la premier Meloni al suo fianco, con tanto di conferenza stampa non è stato in grado di fornire uno straccio di dato o garanzia sui tempi di incasso della terza rata del Pnrr da 19 miliardi per l’Italia e sul percorso per l’ottenimento della quarta rata da 16 miliardi. Abbiamo ascoltato inutili giri di parole attraverso le quali il ministro ha provato a spiegare che si sta lavorando alla modifica di alcuni obiettivi per fare domanda della quarta rata e velocizzare le verifiche europee". Così Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato.

"Inaccettabile, po – aggiunge – sentire Fitto sfidare i giornalisti sulla dimostrazione dei ritardi del Governo, quando diversi documenti istituzionali, dalla stessa Relazione governativa sull’attuazione del Piano a quella della Corte dei conti, passando per il più recente dossier del Servizio studi di Montecitorio, hanno dimostrato che finora sono stati spesi solo 2 miliardi sui 33 a valere per il 2023. Oggi soffriamo di gravi ritardi nella messa a terra dei fondi per gli asili nido, per ospedali e case di comunità, per gli alloggi universitari. Ricordiamo al ministro, e a tutto il Governo, che è solo grazie al Pnrr se l’Italia sarà in grado di difendere una qualche crescita del Pil nel 2023, seppur a un ritmo drammaticamente inferiore agli anni precedenti”.