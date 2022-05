Pnrr, Castellone (M5S): fondi Europei opportunità storica

Roma, 25 mag. (askanews) – “I fondi europei a disposizione sono un’opportunità storica per recuperare i tanti gap, dai servizi alle infrastrutture, che paga oggi il nostro paese. I 3 assi su cui è costruito il PNRR vanno proprio in questa direzione. La digitalizzazione intesa come opportunità per i cittadini per migliorare l’accessibilità ai servizi e di conseguenza la qualità della vita di tutti noi. La transizione ecologica con l’obiettivo di trasformare gli spazi pubblici in luoghi sempre più accessibili e sostenibili.

Poi l’asse dell’inclusione e coesione sociale e territoriale con lo scopo di collegare sempre meglio il centro con le periferie cogliendo l’occasione di riqualificarle”, ha dichiarato la Maria Domenica Castellone, Capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post condotto dal Direttore Piero Tatafiore.

“Ora è necessario supportare i comuni perché possano presentare progetti ambiziosi e non perdano invece questa occasione solo perché c’è mancanza di personale e di competenze.

Questa è opportunità che il nostro Paese non può perdere e deve essere responsabilità di tutti noi collaborare e andare incontro alle amministrazioni, soprattutto del sud, che hanno qualche difficoltà in più”, ha concluso Castellone.