Pnrr, Castellone (M5s): proposte Donne protagoniste per fare rete

Roma, 7 dic. (askanews) – “Abbiamo presentato in Senato le proposte elaborate dai 25 tavoli della community Donne protagoniste in sanità , che in questi mesi ha lavorato provando a dare un contributo a quella che è la visione sulla sanità contenuta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, evidenziando i concetti che bisogna fare sempre più rete e valorizzare sempre di più il ruolo delle donne, anche in ambito sanitario”. È quanto afferma Mariolina Castellone, capogruppo M5S in Senato, al termine della presentazione della “Proposta di futuro della sanità italiana”, illustrata, lunedì 6 dicembre, nel corso di un convegno a Palazzo Giustiniani.

“Molte delle proposte – ha aggiunto – sono già contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o nella sua visione. Ad esempio, nel rafforzamento di tutta l infrastruttura, partendo dagli asili nido, che deve permettere alle donne un sempre maggiore coinvolgimento in ambito lavorativo e la possibilità di conciliare sempre meglio la vita familiare con quella lavorativa. Molti, inoltre, sono i fondi che sono stati stanziati per l assunzione delle donne in ambito lavorativo, per la presentazione anche di progetti che vengano da giovani ricercatrici”.