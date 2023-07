Pnrr: Ciriani, 'modifiche si potevano fare, avevamo ragione noi'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Le modifiche si potevano apportare, dunque avevamo ragione noi". Quello del Pnrr "è un impianto che abbiamo ereditato, questo non vuol dire che è da buttare tutto a mare, ma alcune modifiche andavano e potevano essere fatte". Lo dice il ...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "Le modifiche si potevano apportare, dunque avevamo ragione noi". Quello del Pnrr "è un impianto che abbiamo ereditato, questo non vuol dire che è da buttare tutto a mare, ma alcune modifiche andavano e potevano essere fatte". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intercettato a Montecitorio poco dopo la riunione della cabina di regia sul Pnrr a Palazzo Chigi che ha dato via libera a 10 modifiche sui 27 obiettivi legati alla quarta rata.