Pnrr: Colao, 'occasione eccezionale, abbiamo disegnato l’Italia di domani'

Cernobbio (Como), 3 set.(Adnkronos) – Il Pnrr "per l’Italia e altri Paesi è stato un'occasione eccezionale per formulare una strategia di investimento e al contempo un nuovo metodo di discussione e contributo con la Ue". Con il Pnrr "abbiamo disegnato l’Italia di domani, sostenibile, digitalizzata, più competente, scolarizzata e più impegnata nella ricerca, competitiva industrialmente, rafforzata nelle aree della cultura e nel turismo, con servizi sociali adeguati e più omogenei territorialmente".

Così il ministro dell'Innovazione tecnologica della Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

In particolare "nella digitalizzazione e nella tecnologia -afferma Colao- il governo ha più che raddoppiato gli investimenti previsti", per rendere il Paese "connesso ovunque, con servizi pubblici completamente digitali, una sanità digitalizzata, e dunque più equa su tutto il territorio, e sostegni alle competenze dei cittadini". Inoltre "abbiamo previsto ingenti investimenti in Spazio ed Elettronica avanzata".

Su questi investimenti, avverte, "il confronto con l’Ue è stato non solo produttivo, ma molto più celere di quello che molti si aspettavano. In 18 mesi siamo passati dai file Word e Excel alla assegnazione dei bandi digitali a privati e pubblica amministrazione. Sempre salvaguardando la concorrenza e il coinvolgimento competitivo del privato".