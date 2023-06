Pnrr: Conte, ‘Corte dei Conti? Questo governo soffre i controlli’**/Rpt

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo un governo in ritardo sulla attuazione del Pnrr anche se continua a dire che non è in ritardo. Abbiamo una rata da Bruxelles che dovevamo riscuotere qualche mese fa che non stiamo riscuotendo e loro come pensano di risolvere il problema? Eliminando il ...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Abbiamo un governo in ritardo sulla attuazione del Pnrr anche se continua a dire che non è in ritardo. Abbiamo una rata da Bruxelles che dovevamo riscuotere qualche mese fa che non stiamo riscuotendo e loro come pensano di risolvere il problema? Eliminando il controllo concomitante della Corte dei Conti che non è un controllo concepito per ritardare ma per vigilare. Soffrono i controlli". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, a margine della presentazione del libro 'Disuguaglianze e Conflitto, un anno dopo. Dialogo con Fulvio Lorefice', di Fabrizio Barca, nella Sala Soldini della Filt-Cgil in Piazza Vittorio Emanuele a Roma.

"Questo controllo è un contemperamento necessario, rispetto alla misura che avevo introdotto anche io con il Conte 2, per quanto riguarda il regime di alleggerimento della responsabilità dei pubblici funzionari, una norma costruita e pensata per incentivare alla firma i pubblici funzionari. Però va contemplata con il controllo concomitante perché sennò il sistema diventa squilibrato. Ma questo governo consapevolmente non vuole controlli e accumula ritardi sul Pnrr", aggiunge.