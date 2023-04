Pnrr: Conte, 'fallimento sarebbe non di Meloni ma di Italia, pronti a tavolo'**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Non possiamo restare a guardare su questa emergenza del Pnrr. E' qualcosa che travalica lo logiche di maggioranza e opposizione. Un fallimento del Pnrr non sarebbe fallimento di Meloni, ma dell'Italia intera e per questi motivi che M5S ha deciso di non las...

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – "Non possiamo restare a guardare su questa emergenza del Pnrr. E' qualcosa che travalica lo logiche di maggioranza e opposizione. Un fallimento del Pnrr non sarebbe fallimento di Meloni, ma dell'Italia intera e per questi motivi che M5S ha deciso di non lasciare nulla di intentato e abbiamo proposto al governo di sederci attorno a un tavolo per fare contributo e rimediare a ritardi di questi mese". Così Giuseppe Conte nelle dichiarazioni di voto sul dl Pnrr alla Camera.