Pnrr: Conte, 'Meloni si è presa grave rischio spostando task force a Chigi'**

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Meloni si è presa un grave rischio. In corso di attuazione spostare una task force dal Mef a Chigi rischia di essere molto avventato". Così Giuseppe Conte a In Mezz'ora in Più su Rai3. "Semmai avrei irrobustito" la task force....

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – "Meloni si è presa un grave rischio. In corso di attuazione spostare una task force dal Mef a Chigi rischia di essere molto avventato". Così Giuseppe Conte a In Mezz'ora in Più su Rai3. "Semmai avrei irrobustito" la task force. "E' troppo tardi per questo spostamento, ci vedo solo la bulimia di potere di questo governo".