Pnrr: Conte, 'ritardi oggettivi, arroganza governo non accetta confronto'**

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – "I ritardi sul Pnrr sono oggettivi. Il controllo della Corte dei conti non ritardava era solo un ausilio, io da premier sarei stato ben felice di averlo. La terza rata non è ancora arrivata". Così Giuseppe Conte al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa.

"Io ho lanciato un appello: sediamoci attorno a un tavolo. Questo non è il piano di Conte nè il piano di Meloni ma il piano di rilancio di questo Paese" e invece ci stiamo lanciando "verso una prospettiva disastrosa". I "ritardi sono oggettivi e non si comprende l'arroganza del governo che non vuole neppure accettare un confronto e neanche si è degnato di darci una risposta".