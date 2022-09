Pnrr, Csel: "A Milano 129 mln da fondo dl Aiuti per opere dei Comuni, focus su infrastrutture"

Roma, 11 set. (Adnkronos/Labitalia) – A Milano andranno 129 milioni del fondo stanziato dal dl Aiuti per rafforzare gli interventi del Pnrr da parte dei Comuni con popolazione superiore a 500mila abitanti e finanziare così opere pubbliche non rientrate nelle graduatorie del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma ritenute strategiche per conseguirne gli obiettivi.

Secondo un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata sui dati del Viminale, al capoluogo di regione lombardo andrà una quota pari al 19% delle risorse previste.

Quanto alle opere destinate ad essere realizzate nell’arco dei prossimi 4 anni, riqualificazione periferie e miglioramento di infrastrutture e trasporti saranno il focus sul quale si concentreranno le risorse destinate a Milano. La città lombarda avrà 10.550.000 euro da spendere per fare piazza pulita delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l’accesso alla metro cittadina (Cimiano, della linea M2, e Gioia e Wagner nelle linee M1 e M2) da parte di utenti con disabilità e per installarvi nuovi ascensori.

Quasi 26 milioni serviranno a prolungare la tranvia 24 nella tratta Selvanesco-Ieo e poco meno di 52 milioni di euro convergeranno invece nell’area nota come 'Goccia della Bovisa', presente in elenco per due voci distinte: la costruzione di due edifici da destinare alla Fondazione Scuole Civiche Milano (36.980.000 euro) e il progetto 'Foresta urbana', per il quale sono previsti 15 milioni di euro.

Chiudono il cerchio meneghino il progetto per la realizzazione di una 'Cittadella degli archivi', in via Gregorovius (6.100.000), il finanziamento della passerella ciclopedonale in via Corrado (950.000,00), il progetto 'Piazze aperte in ogni quartiere' (1 milione di euro), la 'Magnifica fabbrica laboratori e depositi del Teatro alla Scala' (20 milioni di euro) e la realizzazione della nuova sede di Milano Ristorazione, nuovo magazzino e centro cottura per la distribuzione alimentare su Milano che vale 12,6 milioni.