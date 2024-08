Pnrr: Damiani (Fi), 'V rata migliore risposta a polemiche infondate opposizioni'

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – "L'Italia incassa anche la quinta rata del Pnrr e si conferma il Paese europeo che ha ottenuto la quota maggiore di finanziamento, avendo raggiunto già 53 obiettivi. È la migliore risposta alle polemiche infondate delle opposizioni, che dovrebbero invece aiutare a lavorare tutti nella stessa direzione per massimizzare questa opportunità storica unica di miglioramento del Paese". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio.

"Grandi infrastrutture, transizione ecologica e digitale, sviluppo del Sud: sono macroaree in cui i risultati degli investimenti iniziano ad avere effetti diretti e concreti sulla modernizzazione del Paese. Un percorso virtuoso che il governo sta percorrendo passo dopo passo, con aggiustamenti doverosi quando necessari tenuto conto delle variabili complesse in cui ci muoviamo. Fare squadra senza disperdere energie in sterili critiche sarebbe più opportuno nell'interesse comune", conclude.