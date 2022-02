Pnrr, De Luca: fuorionda Sala-Fontana? Vedi mai che hanno ragione

Roma, 14 feb. (askanews) – “Quanto ho letto delle dichiarazioni dei miei amici Attilio Fontana e Sala mi sono perfino entusiasmato e mi sono detto ‘vedi mai che hanno ragione’, anche perché da Napoli, dalla Campania, la percezione di questo fiume di soldi non l’abbiamo mai avuta”: così il governatore della Campagnia, Vincenzo de Luca, in collegamento con Che tempo che fa su Rai3, ha commentato il “fuori onda” del presidente della Lombardia Attilio Fontana e del sindaco di Milano Beppe Sala sulla gestione dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che favorirebbero il Sud.

“Vediamo di capirci – ha proseguito De Luca – l’Italia ha avuto 209 miliardi di euro, in parte contributi a fondo perduto, in parte prestiti, ricordiamolo sempre, per raggiungere tre obiettivi: riequilibrio territoriale, riequilibrio sociale, riequilibrio di genere, sono gli obiettivi che riguardano il recupero tra Nord e Sud”.

