Pnrr, Decaro (Anci): per i Comuni occasione da 40 miliardi

Roma, 9 mar. (askanews) – “Con Confindustria c’è un rapporto antico, c’è un protocollo d’intesa che abbiamo fatto qualche tempo fa proprio sul tema del Pnrr. Per noi è una straordinaria occasione, imperdibile, sono 40 miliardi di euro destinati ai Comuni, 12 miliardi di euro sono a disposizione dei comuni capoluogo delle Città Metropolitane per temi legati all’ambiente, alla mobilità sostenibile, alla rigenerazione urbana”. Lo ha detto il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, nel corso di un punto stampa prima dell’incontro con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

I fondi del Pnrr “non sono tabelle, non sono solo numeri, sono migliori condizioni di vita per i nostri concittadini: 268mila posti di asilo nido in più, sono alloggi popolari in più, sono tremila autobus elettrici per i comuni capoluogo delle Città Metropolitane, reti di linee metropolitane, di tram per migliorare anche le condizioni della mobilità delle nostre città”, ha sottolineato Decaro.

“Oggi abbiamo incontrato il ministro Fitto per chiedere ulteriori semplificazioni sul Pnrr”, ha poi ricordato.

“È importante far conoscere alle aziende queste opportunità, che sono opportunità per la nostra Comunità ma sono anche opportunità per le aziende del territori”, ha detto ancora.