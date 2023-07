Pnrr: Decaro (Anci), 'spostata tappa intermedia gare asili nido'**

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda gli asili nido, è stato spostata la tappa intermedia, quella dell'aggiudicazione delle gare. Quindi si può continuare ad aggiudicare le gare. Se avanzano dei soldi potremo fare ulteriori bandi, sempre per gli asili nido". ...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda gli asili nido, è stato spostata la tappa intermedia, quella dell'aggiudicazione delle gare. Quindi si può continuare ad aggiudicare le gare. Se avanzano dei soldi potremo fare ulteriori bandi, sempre per gli asili nido". Lo ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, al termine della Cabina di regia sul Pnrr a Palazzo Chigi, una riunione in cui è stato dato via libera alle modifiche per la quarta rata.

"Non c'è una nuova data, c'è l'accordo a proseguire le gare. A fine giugno avevamo aggiudicato gare per il 91,4% delle risorse, quindi possiamo continuare. Noi proseguiamo, dovessero esserci problemi, tanto ce lo spostano nel tempo e si può riaprire il bando per qualche comune che magari all'epoca non ha partecipato", ha spiegato Decaro.

Durante la riunione "si è parlato della rimodulazione della quarta rata, ho visto prevalentemente questioni di carattere amministrativo. Io mi sono sincerato con un intervento che i soldi dei Comuni stanno qua, perché con gli sforzi che abbiamo fatto… Abbiamo aggiudicato in soli quattro mesi il 91,4% delle gare".